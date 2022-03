Allarme bioinvasioni: 42 specie aliene nei porti italiani

Quando si parla di “specie aliene” si intendono tutte quelle specie trasportate dall’uomo in modo volontario, o accidentale, al di fuori del loro habitat naturale. Tra queste, alcune, le cosiddette “specie aliene invasive” (IAS), si insediano con successo nella nuova area costituendo una vera e propria minaccia alla biodiversità e alla saluta delle specie autoctone, ovvero quelle originarie di quel luogo.

In Italia, nelle acque dei porti di Livorno e Olbia e in Corsica a Bastia, sono state ritrovate 42 specie aliene con popolazioni anche numericamente consistenti: si tratta per lo più di crostacei, vermi policheti e molluschi e altri invertebrati. A dare la notizia è uno studio dell’Università di Pisa durato due anni e appena pubblicato sulla rivista Marine Pollution Bulletin. Nella ricerca, per la prima volta, sono state valutate anche quali delle zone interne alle aree portuali sono più soggette alla minaccia delle bioinvasioni.

"Le bioinvasioni rappresentano a oggi una delle principali problematiche ecologiche che interessano gli ecosistemi marini, specialmente nel Mediterraneo. Lo studio degli ambienti portuali riveste quindi un particolare interesse proprio perché si tratta di aree particolarmente suscettibili alle bioinvasioni dove le specie aliene, volontariamente o accidentalmente introdotte dall'uomo, costituiscono un rischio per la biodiversità locale" ha spiegato Alberto Castelli, ordinario del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa.

I ricercatori dell’università per individuare le specie aliene hanno analizzato il fouling, cioè l'insieme di organismi che vive sui substrati artificiali sommersi come le banchine o le chiglie delle imbarcazioni. Dai dati dello studio è emerso che, contrariamente a quanto atteso, l'area turistica dei grandi porti ha una presenza di specie aliene molto maggiore rispetto a quella commerciale, che è invece direttamente interessata dal traffico marittimo internazionale.