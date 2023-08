Granchio blu, Coldiretti: cucina a base del "killer dei mari" per contrastare l'invasione

Dal granchio blu al rosmarino all'insalatina di granchio alla veneziana fino agli spaghettoni all'aglio saltati al granchio: sono alcuni dei piatti dei menu ideati assieme a un agriturismo di Eraclea. La presenza del crostaceo è spinta dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento delle acque, che hanno reso i nostri ambienti più idonei alla sua sopravvivenza e proliferazione.

"Trasformare una calamità in opportunità"

L'obiettivo della Coldiretti è "mostrare dal vivo come una soluzione per contenere l'eccessiva diffusione del granchio possa essere la sua pesca per il consumo". In questo modo "sarebbe possibile trasformare quella che oggi è una calamità in un'opportunità, con l'inserimento nei menu a chilometro zero, a partire dalle attività di ittiturismo, pescaturismo e dagli agriturismi sul litorale, nel rispetto delle normative territoriali".