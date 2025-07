Adottare un cucciolo di cane non ti fa più felice, ma più ansioso

Nell'ambito dello studio, i ricercatori hanno esaminato gli effetti a breve e lungo termine dell'adozione di un nuovo animale domestico, dall'inizio della pandemia Covid a oggi. E, per quanto la ricerca possa essere limitata, non sono buone notizie per i proprietari di cani, poiché i risultati rivelano che non è così vero che il cane sia il "miglior amico dell'uomo". L'adozione di un animale domestico ha infatti dato una spinta all'allegria, almeno all'inizio. Tuttavia, questa spinta è durata solo quattro mesi, mediamente. Non solo: nel lungo periodo, l'adozione di un nuovo animale domestico, in particolare un cane, è stata in realtà associata a una riduzione della calma, dell'attività, dell'allegria e della soddisfazione di vita in generale.