Caldo estivo e rischio disidratazione, come proteggere i nostri gatti

I gatti anziani sono i più colpiti Con il passare del tempo, un cambiamento delle condizioni del corpo è fisiologico, ma scelte oculate e piccoli accorgimenti possono essere sufficienti per salvaguardare la salute del gatto. La funzionalità degli organi cambia, il metabolismo rallenta e il sistema immunitario ne risente, permettendo così la proliferazione di malattie croniche. Le vie urinarie sono tra le parti più a rischio nell’anziano. Il gatto in età avanzata tende a muoversi di meno, a esplorare di meno e, di conseguenza, a bere di meno, mettendo i reni ancora più a rischio. Il veterinario Rossana Stasolla ricorda che “le esigenze nutrizionali cambiano in base all’età e agli stili di vita”. Per questo è utile considerare di modificare l’alimentazione con il passare del tempo per andare incontro ai bisogni del gatto. “I gatti più anziani possono beneficiare di alimenti con minor contributo calorico, soprattutto se vivono in appartamento, ma arricchiti di nutrienti per supportare e preservare il loro stato di benessere il più a lungo possibile”.