"È un farmaco salvavita per i gatti: va messo in commercio"

Ora l'onorevole Michela Vittoria Brambilla è la prima firmataria di un'interrogazione parlamentare per chiedere l’autorizzazione alla vendita in Italia di questo farmaco salva-vita. "Il medicinale è già comunemente utilizzato in altri Paesi europei, come Gran Bretagna e Paesi Bassi. Bisogna accelerare il processo per renderlo fruibile ai cittadini". E a stretto giro è arrivata la risposta del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato: il governo proverà ad "anticipare i tempi" della commercializzazione. E l'Intergruppo per i diritti degli animali vigilerà perché la legalizzazione alla vendita avvenga davvero in tempi rapidi.