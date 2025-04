Allarme microplastiche: individuate anche nella placenta e nel feto del gatto

Per approfondire i possibili effetti negativi che queste particelle possono avere sulla salute, i ricercatori guidati da Ilaria Ferraboschi hanno analizzato la placenta e il tessuto fetale prelevati da gatti durante le prime fasi della gravidanza: in due dei feti e in tre campioni di placenta hanno trovato la presenza di microplastiche, per un totale di 19 tipologie diverse. Ciò suggerisce che questi materiali possono accumularsi nella placenta degli animali già all'inizio della gravidanza e che potrebbero essere in grado di attraversare la barriera costituita dalla placenta per raggiungere il feto, con conseguenze ancora sconosciute su sviluppo e salute. Sulla base dei risultati ottenuti da questa e da altre ricerche, gli autori chiedono a decisori politici e attori industriali limitazioni all'utilizzo della plastica, incentivi per lo sviluppo di materiali alternativi e strategie per mitigare l'inquinamento da plastica.