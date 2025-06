Alcuni gatti fanno più fusa di altri? Il motivo è nel Dna

Lo hanno scoperto i ricercatori del Wildlife Research Center dell'Università di Kyoto in Giappone e lo studio è pubblicato sulla rivista Plos One. I risultati non spiegano ancora del tutto la misteriosa origine delle fusa, ma indicano che questa particolare forma di comunicazione felina, cruciale per la socialità e la sopravvivenza, ha una base genetica. I ricercatori lo hanno scoperto prendendo in esame 280 gatti domestici meticci, castrati e sterilizzati: per ciascun esemplare hanno prelevato un campione di Dna, in modo da analizzare il gene che codifica per il recettore degli androgeni, e lo hanno messo in correlazione con il comportamento, valutato tramite un questionario compilato dai proprietari del gatto.