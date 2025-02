I pesci riescono a distinguere le persone in base all'aspetto: ecco come

Nella prima fase, la ricercatrice Katinka Soller si è immersa per 12 giorni riuscendo ad addestrare 20 esemplari di orata in modo che la seguissero in cambio di una ricompensa. Giorno dopo giorno, alle sessioni di addestramento si presentavano sempre gli stessi esemplari, tanto che la ricercatrice aveva imparato a riconoscerli e aveva dato loro perfino un nome. Nella seconda fase dell'esperimento, Soller si è immersa con il collega Maelan Tomasek: i due subacquei, dotati di tute e pinne leggermente diverse, partivano dallo stesso punto per poi nuotare in due direzioni diverse. Col passare dei giorni, i pesci hanno imparato a riconoscere Soller per via della ricompensa che offriva a fine nuotata, dimostrando che la seguivano per quello e non per abitudine o perché lo facevano altri pesci.