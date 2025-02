I topi praticano manovre di primo soccorso sui loro compagni: ecco come

Finora era stato documentato in alcuni grandi mammiferi sociali come gli scimpanzé selvatici, che toccano e leccano i loro simili feriti, i delfini, che tentano di spingere in superficie i compagni in difficoltà per farli respirare, e gli elefanti, che prestano assistenza ai parenti malati. Nei topi erano stati osservati tentativi di liberare i compagni intrappolati, ma finora nessuno aveva documentato vere e proprie manovre di primo soccorso. I ricercatori dell'università statunitense lo hanno fatto filmando per circa 13 minuti alcuni topi di laboratorio messi davanti al loro compagno di gabbia anestetizzato. Gli animali hanno dedicato circa il 47% del tempo all'interazione con il partner incosciente: inizialmente lo hanno annusato, poi hanno iniziato a leccargli gli occhi e a mordergli la zona della bocca. In oltre il 50% dei casi sono arrivati a tirare la lingua del partner fuori dalla bocca per permettergli di respirare.