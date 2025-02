Il canto delle balene e il linguaggio umano seguono lo stesso schema

I ricercatori hanno analizzato in particolare 8 anni di registrazioni dei canti delle megattere che vivono nell'area della Nuova Caledonia, nel Pacifico Sud-occidentale, trovando la ricorrenza sistematica di strutture proprio come avviene in tutte le lingue conosciute: si tratta di uno schema mai riscontrato finora in nessun altro animale al di fuori dell'uomo.