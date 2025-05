Il celebre "cacciatore" del mostro di Loch Ness: "Ha un cucciolo, ho le prove"

O'Faodhagain mostra al tabloid britannico le immagini che ha ripreso: si vede effettivamente una creatura che somiglia esattamente al Nessie dell'immaginario collettivo, con lungo collo e gobba posteriore. "Ho subito pensato che fosse Nessie, perché era troppo grande per essere altro", continua nel suo racconto il cacciatore di mostri. "Certamente non assomiglia per niente a una lontra o a una foca, e non ho mai visto un pesce con il collo e il dorso bitorzoluto. Ero sbalordito e felicissimo perché finalmente potevo avere un'immagine chiara del mostro di Loch Ness".