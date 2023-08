Mostro di Loch Ness, in Scozia al via la caccia hi-tech: centinaia di volontari perlustreranno il misterioso lago

Apparecchiature super hi-tech

A organizzare l'iniziativa è stato il rinnovato Loch Ness Centre, in collaborazione con il gruppo di ricerca volontario Loch Ness Exploration. E la spedizione utilizzerà apparecchiature mai viste prima a Loch Ness, tra cui droni per produrre immagini termiche dell'acqua utilizzando telecamere a infrarossi, come anche un idrofono per rilevare segnali acustici sotto la superficie del lago.