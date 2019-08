Loch Ness, una nuova ricerca: "Plausibile l'esistenza di un mostro"

Nel 2018 il professor Neil Gemmell dell'Università di Otago in Nuova Zelanda, ha guidato un team globale che ha prelevato 250 campioni di acqua ed estratto abbastanza DNA per analizzare circa 500 milioni di sequenze genetiche. L'obiettivo era quello di raccogliere alcuni campioni lasciati dalle specie viventi nel lago, come pelle, squame, piume, pellicce ed escrementi, per fare un elenco dettagliato di ciò che abita il Loch Ness. I risultati dell'analisi non saranno completi fino al prossimo settembre. "Ci sono stati più di un migliaio di avvistamenti segnalati di qualcosa a Loch Ness, che hanno creato questa idea di un mostro che si trova in acqua" ha dichiarato Gemell. "Da questi avvistamenti si possono dare circa quattro spiegazioni principali su ciò che è stato visto. La nostra ricerca essenzialmente scarta la maggior parte di queste teorie, tuttavia una teoria rimane plausibile".