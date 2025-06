"Lumache killer" fanno strage di cani, parassita rischia di diventare letale per l’uomo

Sebbene l’infezione sia ancora relativamente rara al di fuori dell’area del Pacifico, alcuni casi sporadici sono stati registrati in Europa, in particolare in Spagna, Francia e Germania. In Italia, al momento non si hanno segnalazioni ufficiali di casi clinici, ma la comunità scientifica invita alla prudenza. La diffusione di specie aliene come la limaccia spagnola (Arion vulgaris), il clima sempre più caldo e umido, e i flussi commerciali internazionali possono creare le condizioni favorevoli per l’introduzione del parassita anche sul nostro territorio. Gli esperti chiedono l’adozione di protocolli di sorveglianza veterinaria e ambientale anche in Italia.