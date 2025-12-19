Sempre più famiglie scelgono di adottare un animale domestico: ecco perché

In Italia quasi quattro famiglie su dieci convivono con almeno un animale domestico. È quanto emerge dai dati dell'Istat relativi al 2024 e contenuti nell'Indagine multiscopo "I cittadini e il tempo libero", che indicano che oltre 10 milioni di nuclei familiari, pari al 37,7% del totale, ospitano uno o più animali in casa. La quota risulta in crescita rispetto al 2015, quando si attestava al 36,2%, e conferma un trend di aumento lento ma continuo dopo una lunga fase di stabilità. Il confronto storico mostra infatti che tra il 2006 e il 2015 la presenza di animali domestici nelle famiglie italiane era rimasta sostanzialmente invariata, oscillando attorno al 36%. L'incremento osservato nell'ultimo decennio, pari a 1,5 punti percentuali, è determinato da un cambiamento graduale negli stili di vita e anche nelle scelte familiari. Non a caso nelle coppie senza figli il numero degli amici a quattro zampe è aumentato notevolmente. Nel complesso, si stima che nelle abitazioni italiane vivano circa 25 milioni e 500mila animali domestici.