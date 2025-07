Quando muore un animale domestico: perché è un vero lutto e come affrontarlo

Uno degli aspetti più difficili da affrontare è il fatto che il lutto per un animale domestico venga spesso sminuito o non compreso da chi ci circonda. In molti casi, chi ha perso un cane o un gatto si sente in colpa per il proprio dolore, come se fosse eccessivo o ingiustificato. Eppure si tratta di un sentimento assolutamente legittimo. Secondo alcuni studiosi, la mancanza di riconoscimento sociale del lutto può aggravare il dolore e rendere più difficile la sua elaborazione. Quando l’ambiente circostante non offre supporto o tende a minimizzare, la persona in lutto rischia di isolarsi, provando vergogna per un’emozione che invece andrebbe accolta e compresa.