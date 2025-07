Malattia o morte di cani o gatti domestici, l'Avs propone congedi e permessi retribuiti

D'altra parte l'idea, firmata da un esponente di centrosinistra, potrebbe anche trovare il favore di ambienti della maggioranza: Michela Vittoria Brambilla ora in Noi moderati e un passato di militante in Forza Italia, da sempre è in prima linea per gli animali e ha fondato la Lega italiana difesa animali e ambiente. Ha inoltre firmato il disegno di legge approvato a maggio in Senato per inasprire le pene per i reati contro gli animali.