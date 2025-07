Vuoi restare giovane? Adotta un cane o un gatto "anti-age"

Hai mai pensato al tuo cane o al tuo gatto come a un aiuto per combattere l'età che avanza? Forse dovresti, almeno secondo diversi studi recenti che consigliano di adottare un cucciolo "anti-age". Ovviamente non sperate che il vostro amico a quattro zampe possa aiutarvi a risolvere direttamente il problema delle rughe o dei zigomi cascanti. Qui stiamo parlando di invecchiamento celebrale, che sarebbe in grado di essere rallentato dalla vicinanza con dei compagni pelosi. In particolare, secondo una ricerca svizzera pubblicata su Scientific Reports, i gatti aiuterebbero "a trovare con più facilità le parole" mentre i cani sarebbero perfetti per migliorare in generale le capacità di associazione mnemonica dei concetti. Per arrivare a queste conclusioni si è attinto nel caso specifico dello studio dell’Università di Ginevra a un nutrito corpus di dati, raccolti ininterrottamente per 18 anni su un campione di Over 50 europei.