Cani e gatti, Efsa: "Negli allevamenti evitare gabbie, caldo e chirurgia"

L' EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un nuovo rapporto, nel quale fornisce alcune raccomandazioni per migliorare il benessere di cani e gatti negli allevamenti, nei quali crescono per diventare animali da compagnia, da caccia o per essere utilizzati nello sport.

L'agenzia raccomanda di evitare l'uso di box, gabbie e casse negli stabilimenti, così come certe pratiche di chirurgia estetica. È importante anche tenere gli animali in ambienti non troppo caldi.