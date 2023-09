Avellino, sequestrato canile in pessime condizioni: tra gli indagati due guardie zoofile

Ufficialmente svolgevano attività di volontari come guardie zoofile di una associazione protezionistica, ma sono finiti indagati per aver allestito un canile in pessime condizioni in contrada Santa Barbara di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Due guardie zoofile, insieme ad altri, sono stati denunciati dalla polizia municipale - guidata dal comandante Angelo Bruno -, che ha scoperto e sequestrato l'attività priva peraltro di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria. I cani, anche di razza, una settantina complessivamente, erano tenuti in condizioni di estrema carenza in quanto a pulizia, spazi e alimentazione, quasi tutti privi di identificazione e iscrizione all'anagrafe regionale.