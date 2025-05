Aerei, Enac: via libera agli animali domestici di oltre 8-10 chili in cabina

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ha approvato una delibera che consente il trasporto in cabina di animali da compagnia anche oltre il limite attuale di 8-10 kg (a seconda della compagnia aerea). Le nuove regole, elaborate dall'Enac, si legge in una nota, permettono l'adozione da parte delle compagnie aeree di procedure dedicate: gli animali dovranno essere sistemati in trasportini omologati, posizionabili anche sopra i sedili, senza intralciare le uscite di emergenza o l'operatività dell'equipaggio, garantendone il benessere. I contenitori dovranno essere fissati con le cinture o con specifici sistemi di ancoraggio. "Una misura che intercetta un cambiamento nei bisogni dei viaggiatori e rende il trasporto aereo più pet-friendly", sottolinea l'ente.