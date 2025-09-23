Aerei, primo volo con due cani in cabina senza trasportino

Due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac
Primo volo con due cani in cabina senza trasportino oggi, martedì 23 settembre. Si tratta di un Ita in partenza alle 9 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10 a Roma Fiumicino. Saranno due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac. "L'Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe. - spiegava l'ente a maggio - Con le nuove linee guida gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese, comunque, a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia".
"Le compagnie aeree - spiegava sempre Enac - sono libere di aderire alle nuove regole". Tra queste: dovranno essere vicino al finestrino. Vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le altre misure delle linee guida si prevede l'informazione preventiva all'equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare "buffer zone" per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza, il peso totale del pet e del trasportino. I vettori interessati dovranno, in ogni caso, presentare un piano operativo a Enac per ottenere l'autorizzazione, studiato in collaborazione con i servizi di assistenza a terra.
Poco convinti i consumatori. "Il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall'Enac ma che - denunciava Consumerismo - si presta a molteplici criticità. In primo luogo non viene definito il peso massimo dell'animale ammesso in cabina: le linee guida dell'Enac indicano solo 'di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio', un criterio che si presta a diverse interpretazioni", diceva il presidente Luigi Gabriele.
