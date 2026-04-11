Olbia, sbarca con droga nascosta in auto: arrestato grazie a cane antidroga

È stato il fiuto del cane antidroga a far scattare il controllo che ha portato all'arresto di un 22enne, originario della provincia di Roma, fermato al porto di Olbia con circa mezzo chilo di hashish nascosto in auto. Il giovane era appena sbarcato da una nave proveniente da Civitavecchia quando i finanzieri del gruppo di Olbia, insospettiti dal suo comportamento agitato e dalle risposte poco convincenti sul motivo del viaggio, hanno deciso di approfondire il controllo. Determinante l'intervento dell'unità cinofila: il cane Dante ha segnalato con insistenza l'utilitaria, permettendo ai militari di individuare, all'interno di un vano tecnico dell'abitacolo, cinque panetti per un peso complessivo di circa 500 grammi. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 5mila euro. Il 22enne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.