Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"
Il Suv prima ha decelerato ma poi ha travolto in pieno il meticcio di 14 anni. Il proprietario in lacrime sui social: "Aiutatemi a trovarlo"
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Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare. L'altro di tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore ed ha investito il suo meticcio, uccidendolo sul colpo. "Choco è morto tra le mie braccia", racconta tra le lacrime Leonardo Magi che dal suo profilo social ha denunciato l'episodio chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada. Intanto l'episodio è stato segnalato in Questura, indaga la polizia.
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La passeggiata di Pasquetta
Intorno alle 8.30 del lunedì di Pasquetta Leonardo stava facendo una passeggiata con il suo Choco, un meticcio di 14 anni che aveva adottato quattro anni fa a un cortile. "Ho visto una jeep, vecchio modello, che stava arrivando a velocità sostenuta, gli ho fatto cenno di rallentare così come altri passanti". Ma l'altro ha fatto il contrario: ha premuto il piede
Choco è morto tra le mie braccia"
Choco è stato travolto in pieno mentre il proprietario è stato sfiorato dall'auto che poi ha proseguito la sua corsa. Senza fermarsi. Senza prestare soccorso al meticcio che non ce l'ha fatta. "Choco è morto tra le mie braccia, ha scodinzolato l'ultima volta poi ha chiuso gli occhi", ci racconta Leonardo.
L'appello sui social
La vicenda ha fatto rumore ad Arezzo. Anche perché Leonardo sui suoi canali social ha postato un video in cui ha denunciato l'accaduto e fatto un appello a tutti coloro che possano aver visto qualcosa affinché possano aiutare le forze dell'ordine. "Domani andrò a sporgere querela in questura, mi batterò per Choco. In suo nome voglio fondare una fondazione per tutelare gli animali uccisi dai pirati della strada".