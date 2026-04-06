Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"

Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare. L'altro di tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore ed ha investito il suo meticcio, uccidendolo sul colpo. "Choco è morto tra le mie braccia", racconta tra le lacrime Leonardo Magi che dal suo profilo social ha denunciato l'episodio chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada. Intanto l'episodio è stato segnalato in Questura, indaga la polizia.