Cagliari, la nebbia manda in tilt l'aeroporto: voli dirottati su Alghero

Una fitta nebbia nelle prime ore del mattino ha mandato in tilt l'operatività dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Sette voli diretti nel capoluogo sono stati dirottati su Alghero, con pesanti disagi per centinaia di passeggeri nel giorno di Pasquetta. A essere trasferiti sullo scalo del nord Sardegna sono stati gli aerei provenienti da Torino, Milano Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga. I primi voli della giornata, impossibilitati ad atterrare a Elmas a causa della scarsa visibilità, sono stati costretti a cambiare destinazione e a raggiungere Alghero, a oltre 250 chilometri di distanza da Cagliari. Le conseguenze si sono riversate rapidamente anche sulle partenze. Gli ultimi decolli regolari sono avvenuti fino alle 8.55, mentre tutti i voli successivi hanno accumulato ritardi di almeno tre ore. La sala partenze del Mameli si è riempita di viaggiatori in attesa di aggiornamenti, tra coincidenze saltate, trasferimenti improvvisati e forte incertezza sui tempi di ripartenza. Secondo i dati di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto, dalle 9.30 la situazione è tornata alla normalità, seppur con notevoli ritardi.