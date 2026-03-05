Francia, donna uccisa dal cane del compagno: l'uomo a processo per omicidio colposo

Nel novembre 2019, il corpo di Elisa Pilarski, 29 anni e incinta di sei mesi, fu ritrovato in un bosco dell’Aisne, in Francia, con ferite da morso su tutto il corpo. Le indagini individuarono Curtis, il cane del compagno Christophe Ellul, come possibile responsabile dei morsi mortali. Lunedì 2 marzo è iniziato il processo presso il tribunale penale di Soissons, dove Ellul, 52 anni, è accusato di "omicidio colposo mediante attacco di cane". Oggi si celebra l’ultima udienza, con entrambe le parti pronte a presentare le arringhe finali.