Francia, donna uccisa dal cane del compagno: l'uomo a processo per omicidio colposo
Il tribunale penale di Soissons valuta il ruolo del cane di Christophe Ellul, nella morte di Elisa Pilarski
Nel novembre 2019, il corpo di Elisa Pilarski, 29 anni e incinta di sei mesi, fu ritrovato in un bosco dell’Aisne, in Francia, con ferite da morso su tutto il corpo. Le indagini individuarono Curtis, il cane del compagno Christophe Ellul, come possibile responsabile dei morsi mortali. Lunedì 2 marzo è iniziato il processo presso il tribunale penale di Soissons, dove Ellul, 52 anni, è accusato di "omicidio colposo mediante attacco di cane". Oggi si celebra l’ultima udienza, con entrambe le parti pronte a presentare le arringhe finali.
Difesa e accusa
L’avvocato della famiglia di Pilarski ha sottolineato che Ellul avrebbe "commesso gravi illeciti". L’imputato, pur dichiarandosi in attesa della verità, ha ammesso il possibile coinvolgimento del suo cane: "Se si ascolta il giudice che presiede il processo, non può che essere Curtis. Oggi, credo che abbiamo le prove".
Attesa verdetto
Il dibattimento ha esaminato perizie e testimonianze, cercando di chiarire le circostanze dell’aggressione. La sentenza determinerà se l’uomo dovrà rispondere direttamente della morte della compagna o se la responsabilità sarà considerata colposa per aver lasciato il cane libero di agire.