Spagna, è morto Antonio Tejero: tentò il golpe nel 1981
Il decesso annunciato ai media da uno dei figli e dal legale della famiglia
© Ansa
La scomparsa avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del fallito colpo di Stato
È morto a 93 anni Antonio Tejero Molina, il principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna. A dare la notizia è l'avvocato di famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, che ha diffuso il messaggio di uno dei figli dell'ex ufficiale della Guardia Civil: "Voglio informarvi con profondo dolore che oggi, 25 febbraio 2026, mio padre, Antonio Tejero Molina, è venuto a mancare in compagnia di tutti i suoi figli, avendo ricevuto gli ultimi sacramenti e la Benedizione di Sua Santità Leone XIV. Ringrazio infinitamente Dio per la sua vita dedicata e generosa verso Dio, la Spagna e la sua famiglia. Chiedo una preghiera per il suo riposo eterno. Grazie.". A fine ottobre 2025, Tejero, ricoverato nella sua casa di Valencia, era stato dichiarato "clinicamente morto" e aveva già ricevuto l'estrema unzione.
L'uomo simbolo del "23-F"
Tejero fece irruzione con un manipolo di militari in Parlamento dove si votava la fiducia al premier Leopoldo Calvo-Sotelo dell'Unione del Centro Democratico. La dittatura del generale Franco era finita da appena 6 anni e la Spagna si era incamminata sulla via della democrazia, con grande fatica. La sua scomparsa avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe, ribattezzato in breve 23-F (la data del tentato colpo di Stato). Tejero era divenuto simbolo del putsch e la sua immagine, con in testa il tricornio della Guardia Civil e pistola in pugno al Congresso spagnolo, era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi. Fu espulso dalla Guardia Civil e fu rilasciato sulla parola il 3 dicembre 1996. Trasformato in simbolo dell'ultradestra più nostalgica, Tejero era l'ultimo dei tre principali detenuti del fallito colpo di stato ancora vivo, gli altri due generali erano Jaime Milans del Bosch, morto nel 1997, e Alfonso Armada, scomparso nel 2013.