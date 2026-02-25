Spagna, è morto Antonio Tejero: tentò il golpe nel 1981

Tejero fece irruzione con un manipolo di militari in Parlamento dove si votava la fiducia al premier Leopoldo Calvo-Sotelo dell'Unione del Centro Democratico. La dittatura del generale Franco era finita da appena 6 anni e la Spagna si era incamminata sulla via della democrazia, con grande fatica. La sua scomparsa avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe, ribattezzato in breve 23-F (la data del tentato colpo di Stato). Tejero era divenuto simbolo del putsch e la sua immagine, con in testa il tricornio della Guardia Civil e pistola in pugno al Congresso spagnolo, era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi. Fu espulso dalla Guardia Civil e fu rilasciato sulla parola il 3 dicembre 1996. Trasformato in simbolo dell'ultradestra più nostalgica, Tejero era l'ultimo dei tre principali detenuti del fallito colpo di stato ancora vivo, gli altri due generali erano Jaime Milans del Bosch, morto nel 1997, e Alfonso Armada, scomparso nel 2013.