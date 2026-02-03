Andalusia sferzata dal maltempo, 900 evacuati e scuole chiuse

È allerta in Andalusia, nel sud della Spagna, colpita dalla burrasca che sta portando piogge eccezionali, in aumento nelle prossime ore, con il rischio di gravi inondazioni. Secondo l'Agenzia statale di Meteorologia (Aemet), sono attivi avvisi di livello rosso per massimo rischio di inondazioni nella sierra di Cadice e nell'interno della provincia di Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia, dove possono cadere oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato in 24 ore. La Giunta dell'Andalusia ha sospeso le lezioni in presenza in tutta la regione, ad eccezione della provincia di Almeria, e ha attivato il secondo livello del piano di emergenza per rischio idrogeologico. Per rischio esondazione evacuate 900 persone nell'area di Jerez de la Frontera.