Crolla un albero ai Fori Imperiali, tre persone ferite
Sul posto i vigili del fuoco e agenti della polizia. I feriti sono stati portati in ospedale
Credit Welcome to favelas © Da video
Tre persone sono rimaste ferite nel cuore di Roma, in via dei Fori Imperiali, dopo che un albero è caduto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 all'altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Una ragazza 18enne è stata trasportata al Santo Spirito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Colpiti anche due uomini stranieri. A pubblicare per prima le immagini dell'albero, le pagine social di "Welcome to favelas".
L'intervento delle forze dell'ordine
I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti, rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto agenti della Polizia Roma Capitale, ma anche i Carabinieri del Comando di piazza Venezia. Solo poche settimane fa, sempre in via dei Fori Imperiali, un pino era crollato a terra. È l'ottavo albero che precipita a Roma dall'inizio dell'anno-.