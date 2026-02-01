Crolla un albero ai Fori Imperiali, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite nel cuore di Roma, in via dei Fori Imperiali, dopo che un albero è caduto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 all'altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Una ragazza 18enne è stata trasportata al Santo Spirito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Colpiti anche due uomini stranieri. A pubblicare per prima le immagini dell'albero, le pagine social di "Welcome to favelas".