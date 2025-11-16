Liguria flagellata dai nubifragi: a Genova albero sfiora la funicolare, a Voltri arriva una tromba d’aria

La Liguria è nuovamente alle prese con una fase di maltempo intenso che sta causando disagi e interventi in tutta la regione. A Genova, un albero caduto vicino ai binari ha bloccato la funicolare Sant'Anna durante l'allerta meteo arancione, costringendo i vigili del fuoco all'evacuazione dei passeggeri presenti a bordo. L'incidente non ha provocato feriti, ma ha interrotto il collegamento tra piazza Portello e via Bertani, richiedendo un intervento di rimozione e messa in sicurezza della linea. Intanto, nel ponente cittadino, una tromba d'aria è stata avvistata nella zona di Voltri, mentre le piogge intense continuano a generare criticità diffuse tra frane, allagamenti e chiusure temporanee di tratti stradali. La Protezione civile e le squadre comunali stanno monitorando l'evolversi della situazione e coordinando gli interventi per ripristinare la viabilità e ridurre i disagi.