Liguria flagellata dai nubifragi: a Genova albero sfiora la funicolare, a Voltri arriva una tromba d’aria

© Ansa
© Ansa
La forte ondata di maltempo provoca il blocco della funicolare Sant’Anna e una tromba d’aria nel ponente genovese. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e Protezione civile
© Ansa
© Ansa
La Liguria è nuovamente alle prese con una fase di maltempo intenso che sta causando disagi e interventi in tutta la regione. A Genova, un albero caduto vicino ai binari ha bloccato la funicolare Sant'Anna durante l'allerta meteo arancione, costringendo i vigili del fuoco all'evacuazione dei passeggeri presenti a bordo. L'incidente non ha provocato feriti, ma ha interrotto il collegamento tra piazza Portello e via Bertani, richiedendo un intervento di rimozione e messa in sicurezza della linea. Intanto, nel ponente cittadino, una tromba d'aria è stata avvistata nella zona di Voltri, mentre le piogge intense continuano a generare criticità diffuse tra frane, allagamenti e chiusure temporanee di tratti stradali. La Protezione civile e le squadre comunali stanno monitorando l'evolversi della situazione e coordinando gli interventi per ripristinare la viabilità e ridurre i disagi.
La caduta dell'albero si è verificata a Genova, nel tratto tra via Bertani e via Bottaro, lungo la sede della funicolare Sant'Anna. Il cedimento, avvenuto durante l'allerta meteo arancione, ha provocato l'arresto della carrozza e il blocco temporaneo della linea di trasporto pubblico gestita da Amt. I vigili del fuoco sono intervenuti per raggiungere i passeggeri e condurli all'esterno in condizioni di sicurezza. Le operazioni hanno richiesto tempo per via del posizionamento dell'albero e della necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'area prima della rimozione del tronco. Non risultano feriti e la linea resta temporaneamente sospesa in attesa del completamento degli interventi.
Nel corso delle stesse ore, una tromba d'aria è stata segnalata nella zona di Voltri, sul ponente genovese. Il fenomeno ha avuto origine al largo per poi spostarsi verso la costa, senza al momento provocare danni significativi. L'episodio si inserisce nel quadro di un'intensa instabilità atmosferica che ha colpito sia la città sia i comuni limitrofi, con rovesci improvvisi e localizzati. La Protezione civile ha monitorato il fenomeno per verificarne l'eventuale impatto sul territorio, mentre i vigili del fuoco sono rimasti impegnati nelle numerose richieste di intervento correlate alla pioggia intensa.
Le abbondanti precipitazioni registrate nella seconda parte della giornata hanno causato criticità anche nell'entroterra genovese e in altre aree della Liguria. Frane e smottamenti hanno portato alla chiusura temporanea di alcuni tratti stradali, come l'Aurelia ad Arenzano, bloccata in via precauzionale nei pressi della galleria Pizzo. A Ceranesi, due strade comunali sono state interrotte per frane, mentre a Cogorno una caduta di alberi ha reso impraticabile il transito lungo la provinciale 34. Nel solo territorio comunale di Genova, la sala emergenze ha registrato oltre un centinaio di richieste di intervento per allagamenti, cedimenti e alberi caduti, con un bilancio aggiornato che indica la risoluzione della maggior parte delle segnalazioni ricevute.
Il Comune di Genova ha attivato il Centro operativo comunale per monitorare l'evolversi della situazione e coordinare gli interventi delle squadre operative. Al vertice hanno preso parte la sindaca e l'assessore alla Protezione civile, in contatto costante con la sala emergenze. Le attività hanno coinvolto Protezione civile, Polizia locale, Aster e Amiu, impegnati nella rimozione dei detriti, nella pulizia delle strade e nella gestione delle criticità nei quartieri più esposti. Il monitoraggio prosegue in vista del prolungamento dell'allerta meteo e del rischio di ulteriori smottamenti o cadute di alberi in caso di nuove precipitazioni.
L'Agenzia regionale per l'ambiente ha prorogato l'allerta meteo arancione fino al mattino successivo, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti diffusi dagli enti territoriali. La previsione di ulteriori precipitazioni impone infatti un controllo costante delle principali aree a rischio idrogeologico, con particolare attenzione ai corsi d'acqua e alle zone collinari. Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza proseguiranno per tutta la durata dell'allerta, mentre lo stato di alcune infrastrutture, tra cui la funicolare Sant'Anna, sarà rivalutato una volta completati gli interventi di ripristino.