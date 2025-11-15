Maltempo Liguria, temporali e allagamenti da Genova a Imperia | L'ondata si estenderà a gran parte del Nord

Una frana caduta all'alba ha interrotto la statale Aurelia all'altezza di Vesima. Piogge anche in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna
© Ansa
Una nuova ondata di maltempo ha investito la Liguria, provocando allagamenti e frane. L'allerta gialla per avverse condizioni meteo proseguirà fino alle 15 nel territorio di Imperia e fino alle 18 nel Genovese. Forti temporali hanno colpito il Ponente del territorio di Genova e la Valpolcevera durante la notte. Una frana caduta all'alba ha interrotto la statale Aurelia all'altezza di Vesima. Sono stati segnalati numerosi allagamenti tra Val Polcevera e Sampierdarena e alcuni sottopassi sono stati chiusi al traffico. Piogge intense anche nel territorio di Imperia.
Un nubifragio misto a grandine si è abbattuto in provincia di Imperia, provocando diversi allagamenti in negozi, strade e scantinati. Ai vigili del fuoco sono giunte decine chiamate di soccorso, soprattutto nei due distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo e del comando provinciale di Imperia. In seguito la perturbazione si è spostata su Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia e Imperia, scaricando un violento temporale e intasando i tombini.
Precipitazioni a carattere temporalesco si sono abbattute anche su alcune aree di Piemonte e Lombardia. Nelle prossime ore le piogge si estenderanno gran parte del Nord, compresa l'Emilia-Romagna occidentale e la fascia pedemontana del Trentino. Prime deboli nevicate irregolari sulle cime alpine oltre i 2.100 metri. Foschie dense e banchi nebbia nelle ore più fredde sulle pianure del Triveneto, che potranno estendersi fino alle coste dell'alto Adriatico.