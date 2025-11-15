Maltempo Liguria, temporali e allagamenti da Genova a Imperia | L'ondata si estenderà a gran parte del Nord

Una nuova ondata di maltempo ha investito la Liguria, provocando allagamenti e frane. L'allerta gialla per avverse condizioni meteo proseguirà fino alle 15 nel territorio di Imperia e fino alle 18 nel Genovese. Forti temporali hanno colpito il Ponente del territorio di Genova e la Valpolcevera durante la notte. Una frana caduta all'alba ha interrotto la statale Aurelia all'altezza di Vesima. Sono stati segnalati numerosi allagamenti tra Val Polcevera e Sampierdarena e alcuni sottopassi sono stati chiusi al traffico. Piogge intense anche nel territorio di Imperia.