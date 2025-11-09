Maltempo Spagna, tre morti a Tenerife per il mare agitato

Tre persone sono morte sabato in tre distinti incidenti causati dal mare agitato sull'isola spagnola di Tenerife. Lo hanno riferito i servizi di emergenza locali. Un elicottero del soccorso ha trasportato un uomo che era caduto in acqua su una spiaggia nel comune settentrionale di La Guancha. In precedenza, un altro uomo era stato trovato sulla spiaggia di El Cabezo. Un'onda su un molo a Puerto de la Cruz, nel nord di Tenerife, ha invece trascinato in mare 10 persone. La polizia e i passanti hanno soccorso il gruppo, ma una donna ha avuto un infarto ed è deceduta. Altre tre persone che facevano parte del gruppo sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure. Le isole Canarie, un arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell'Africa che comprende Tenerife, sono in allerta per i pericoli costieri.