Nubifragio a Taormina, strada chiusa per la caduta di rami: disagi

Un nubifragio ha colpito Taormina nella mattinata di domenica, provocando diversi disagi in città e nelle frazioni vicine. La via Luigi Pirandello, una delle principali arterie che collega il centro storico alla funivia diretta verso la baia di Mazzaró, è stata chiusa al traffico a causa della caduta di alcuni grossi rami di un antico cipresso. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza la zona. Problemi si sono registrati anche nella frazione di Trappitello, dove la via Arancio è tornata ad allagarsi. In via Francavilla si segnalano invece danni lievi al manto stradale. La Protezione civile di Giardini Naxos ha invitato gli automobilisti a guidare con prudenza a causa dell'ennesimo allagamento della Statale in corrispondenza della contrada Pallio. Le forze dell'ordine stanno monitorando il territorio per verificare eventuali altri danni.