Cronaca
tragedia sfiorata

Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali

L'albero è caduto all'altezza del punto informativo turistico del Colosseo: non risultano feriti

05 Gen 2026 - 09:15
02:30 

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato nella serata di domenica in via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L'albero è caduto all'altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. Sul posto la polizia Locale e i Vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Non risulterebbero feriti.

roma
maltempo