Sicilia, Schifani: "Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi" | Meloni: "A Niscemi non si ripeterà il 1997, agiremo celermente"
"A Niscemi c'è una situazione senza precedenti: un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche"
"Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo in una trasmissione televisiva. Prosegue la conta dei danni del maltempo, nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni ha visitato Niscemi, il paese sconvolto dalla frana, dopo aver sorvolato in elicottero le zone colpite. "Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere", rassicura il presidente del Consiglio, a quanto apprende l'Ansa, durante la riunione nel municipio di Niscemi con il sindaco, il prefetto di Caltanissetta e la Protezione civile. La premier ha anche anticipato che ritornerà a Niscemi.
Una situazione senza precedenti
"Questo - ha aggiunto il governatore Schifani - non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono". "A Niscemi c'è una situazione senza precedenti", ha ribadito, raccontando: "Ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà", ha aggiunto.
La premier sorvola le zone colpite
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. La premier si è poi recata nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), dove ad accoglierla c'erano il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Ai tecnici Meloni ha fatto domande specifiche e, non appena il governo riceverà la fotografia completa dei danni e delle conseguenze della frana, che ha provocato lo sgombero di oltre 1.500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 chilometri, saranno assunti provvedimenti immediati.
Durante il volo, la premier, con il ministro della protezione civile Nello Musumeci e il capo del Dipartimento Ciciliano, ha fatto una prima riunione operativa. Un primo vertice per fare il punto della situazione, dopo aver sorvolato le zone colpite, seguito da una successiva riunione. Il ministro Musumeci è atteso poi alla Camera per rispondere, durante il question time, alle interrogazioni sulle misure urgenti e straordinarie a sostegno delle famiglie colpite dalla frana.