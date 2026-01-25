Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"

"L'evento franoso si è verificato alle 13, un punto davvero drammatico", ha detto il sindaco di Niscemi in una diretta Facebook, riportata dal Quotidiano di Sicilia. "Abbiamo chiuso la strada invitando i residenti che sono per adesso nella palestra Pio La Torre a cui daremo massima assistenza. Una situazione drammatica, non bisogna prendere sottogamba l'evento", ha sottolineato. "Nessun ferito, solo danni a case e cose. Faremo di tutto per mettere in sicurezza la zona. Ho disposto la chiusura delle scuole fino a nuovo ordine. State a casa", è l'appello di Conti. "Siamo provati, per me c'è tanta amarezza e rabbia. La volontà è quella di superarla. Siamo un paese quasi isolato. Vi invito a non avere panico, chiamate i soccorsi se è necessario", conclude Conti.