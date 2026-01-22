Maltempo, si contano i danni: crolli e spiagge cancellate in Sardegna, Calabria e Sicilia

© Ansa
© Ansa
Violente mareggiate e forte vento hanno imperversato sulle regioni
© Ansa
© Ansa
Inizia la conta dei danni del maltempo dopo che il ciclone Harry, che in queste ore sta perdendo energia, ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. Una prima stima provvisoria la fa il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che, annunciando per oggi, giovedì 22 gennaio, la convocazione di una giunta straordinaria per la dichiarazione dello stato di crisi, parla di oltre mezzo miliardo di euro per l'isola. Analogo provvedimento, propedeutico alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo nazionale, adotteranno i presidenti delle Regioni Calabria, Roberto Occhiuto, e Sardegna, Alessandra Todde. Oggi, lo stato di allerta scende da rossa a gialla in Calabria e Sardegna e a verde in Sicilia.
La drammatica situazione dei danni del maltempo nelle tre regioni è seguita "con attenzione" dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è "particolarmente vicina alle comunità colpite". E annuncia che "il governo sosterrà le comunità che hanno subito danni" e "nei prossimi giorni il ministro Nello Musumeci e il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano si recheranno nelle aree colpite per individuare, insieme ai presidenti delle Regioni, le azioni necessarie al superamento dell'emergenza". Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo sono state espresse anche dai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, e dal vicepremier Matteo Salvini.
Tra le coste maggiormente martoriate quella Ionica della Sicilia: lungomari crollati, case e negozi invasi da acqua e detriti, spiagge spazzate via. La tratta ferroviaria Messina-Siracusa ferma: il terrapieno su cui poggiano i binari a Scaletta Zanclea è stato letteralmente distrutto. In ginocchio la zona turistica di Taormina, con lidi spazzati dalla violenza del mare, mentre a Giardini Naxos è crollato parte del molo Schisò. Sempre nel Messinese ci sono paesi senza acqua e luce e le Eolie sono rimaste ancora isolate. Le mareggiate nel Catanese hanno distrutto case sui lungomare, come a Riposto e a Stazzo, dove i muri sono stati abbattuti. A Catania il mare ha invaso le strade portando via con sé parte del lungomare della scogliera di Ognina, riversando invece sull'asfalto la sabbia della Plaia.
Distrutto un ristorante storico nella spiaggetta di San Giovanni Li Cuti. Decine di famiglie sono state soccorse e fatte evacuare per precauzione. Il sindaco Enrico Trantino parla di "fenomeno mai visto in 60 anni". Schifani esprime "un sentito ringraziamento alla Protezione civile regionale, ai volontari, ai Comuni, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e alle migliaia di persone impegnate, senza sosta, nelle ore più difficili dell'emergenza", consentendo di "evitare la perdita di vite umane".
In Calabria, a Melito di Porto Salvo, la mareggiata ha fatto crollare cento metri di lungomare. In alcune zone della regione è caduta, in quattro giorni, una quantità di pioggia pari a circa la metà della precipitazione media annua, con registrazioni in alcuni casi senza precedenti. Occhiuto sottolinea che "fortunatamente non si registrano né vittime né feriti".
A Olbia le spiagge maggiormente frequente d'estate, quelle di Pittulongu, Lo Squalo, Bados, appaiono oggi completamente cambiate. Le mareggiate hanno portato sugli arenili montagne di posidonia e le onde hanno invaso la strada. L'assessore sardo del Bilancio e vice presidente della giunta, Giuseppe Meloni, sottolinea che "è fondamentale che il governo intervenga con lo stato di emergenza e con le prime risorse per tutte le regioni interessate" dal maltempo.
Durante un sopralluogo con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano alla spiaggia del Poetto di Cagliari, cancellata dalla furia del ciclone Harry, la governatrice sarda Alessandra Todde ha fatto un primo bilancio di questi drammatici giorni di maltempo. "Qui stiamo parlando di danni di centinaia di milioni per danni infrastrutturali e anche legati ai beni culturali e ambientali. Prima di discutere di fondi regionali dobbiamo discutere con il governo e avere le giuste risorse. Non è una situazione in cui bisogna reagire di pancia, è una situazione in cui bisogna reagire seriamente" ha dichiarato.