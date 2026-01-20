Maltempo al Sud, ancora scuole chiuse e allerta per le mareggiate

Piogge intense, venti forti e mareggiate si sono abbattuti nelle ultime ore sulle due isole maggiori e in Calabria, dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia. La protezione civile è in allerta e la cronaca delle ultime ore ci fornisce un quadro poco confortante: sono circa 200 solo in Sicilia i comuni che hanno attivato i Centri operativi con la collaborazione della protezione civile per monitorare le zone a rischio, le scuole restano chiuse e i sindaci invitano alla massima prudenza.