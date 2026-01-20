Logo Tgcom24
Cronaca
Allerta in Calabria e sulle Isole Maggiori

Maltempo al Sud, ancora scuole chiuse e allerta per le mareggiate

Nelle prossime ore non sono previsti miglioramenti: centri operativi attivati in molti comuni. I sindaci "Evitate spostamenti"

20 Gen 2026 - 08:54

Il ciclone Harry, che ha toccato in queste ore la fase più acuta, continua a fare paura. Nelle ultime ore le situazioni più critiche si registrano in Sardegna, Calabria e Sicilia e l'allerta meteo durerà almeno fino a mercoledì 21 gennaio.

Piogge intense, venti forti e mareggiate si sono abbattuti nelle ultime ore sulle due isole maggiori e in Calabria, dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia. La protezione civile è in allerta e la cronaca delle ultime ore ci fornisce un quadro poco confortante: sono circa 200 solo in Sicilia i comuni che hanno attivato i Centri operativi con la collaborazione della protezione civile per monitorare le zone a rischio, le scuole restano chiuse e i sindaci invitano alla massima prudenza.

Evacuati gli abitanti di Marzamemi

  Evacuati gli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino, nel Siracusano. Lo ha disposto il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, che ha firmato un'ordinanza dopo un vertice d'urgenza con la Protezione civile per il peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata presa per le mareggiate lungo la zona costiera che potrebbero raggiungere le abitazioni. Personale della protezione civile si è recato nel borgo per avvertire i residenti con il megafono. Il Comune ha attivato strutture di accoglienza per le famiglie che lasciano le case. 

Scuole chiuse

 Sempre in Sicilia 150 sindaci hanno emanato anche per oggi ordinanze per la chiusura delle scuole, già chiuse da ieri. Stessa decisione anche in molti comuni della Sardegna e della Calabria, dove le situazioni più a rischio riguardano la zona di Reggio, Catanzaro e Vibo Valentia. 

Gli interventi dei Vigili del fuoco

 Enorme il lavoro dei Vigili del fuoco: ben 1.272 gli uomini impegnati con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento nelle regioni del Sud. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi e strutture pericolanti, allagamenti, dissesti e frane, con 110 operazioni di soccorso in Sicilia, 70 in Sardegna e 40 in Calabria.

E intanto le previsioni non lasciano ben sperare. La situazione infatti, anche nelle prossime ore, non migliorerà: proseguiranno le precipitazioni e le raffiche di vento e il mare potrebbe ingrossarsi ancora.

