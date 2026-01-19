Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna: nubifragi e venti di tempesta

Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa per parte di Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Allerta arancione invece per la Calabria. In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due isole maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte.