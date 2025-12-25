Maltempo in Emilia Romagna e Friuli, evacuazioni nel Ravennate | Domani allerta arancione fiumi anche a Bologna e Ferrara

Attenzione ai massimi livelli soprattutto nel comune di Castel Bolognese
"Si è appena conclusa una riunione straordinaria con la Prefettura: le condizioni del fiume sono in rapido peggioramento. A Tebano il sensore ha superato soglia rossa. Se avete ricevuto notifica di evacuazione, recatevi senza indugio al Palazzetto dello Sport, allestito per accogliervi in sicurezza. La pattuglia della Polizia Locale sta girando nelle vie limitrofe al fiume con altroparlante per evacuare le persone residenti". Lo si legge sulla pagina Facebook del Comune di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. "Tutte le risorse sono state mobilitate. Le squadre stanno operando costantemente per monitorare e intervenire sul territorio", si legge ancora nel post firmato dal sindaco Luca della Godenza.
È prevista per domani allerta arancione per le piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla l'allerta per le piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì e Censa e Rimini eper frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì e Cesena e Rimini. Secondo il bollettino dell'Allerta Meteo regionale dell'Emilia Romagna per venerdì 26 dicembre non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici.
Nelle prime ore della giornata sarà possibile il permanere di livelli prossimi alla soglia 3 nelle sezioni vallive del Senio e dell'Idice (a S. Antonio) in calo durante la mattina. Nelle zone montane e collinari, in particolare del settore centro-orientale, saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.