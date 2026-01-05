Maltempo, Italia flagellata da freddo e piogge

Piogge torrenziali su Roma, allagamenti e inondazioni nella città
© Ansa
© Ansa
Disagi anche all'estero, in Bosnia Erzegovina quasi 50.000 cittadini senza elettricità
L'Italia nella morsa del maltempo. Nelle ultime ore il Paese sta facendo i conti con l'ingresso di correnti fredde settentrionali che stanno provocando un brusco calo delle temperature. Pioggia e disagi in diverse regioni. Neve, anche a bassa quota, in Toscana. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato un piano di gestione delle criticità legate al maltempo al fine di garantire la circolazione ferroviaria.
Polizia locale e Vigili del fuoco della capitale hanno effettuato oltre cento interventi a causa del maltempo. In via di Trigoria due ragazze sono state salvate nella notte dopo essere rimaste intrappolate in un appartamento allagato al piano seminterrato. In via Ardeatina due camionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi a causa dell'allagamento della strada. I Vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del nucleo speleo alpino fluviale li hanno raggiunti e tratti in salvo. Un pino di 20 metri è crollato a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. Le autorità hanno transennato e messo in sicurezza l'area.
Otto persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a Cassino, in provincia di Frosinone, a causa delle forti piogge che stanno interessando il territorio. Gli sfollati sono stati trasferiti da alcuni familiari. Le case sono state sottoposte alla vigilanza delle volanti della Polizia di Stato per evitare episodi di sciacallaggio.
© Ansa
© Ansa
Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici, anche a bassa quota, nei comuni dell'Alto Mugello. Attiva nel territorio, fino alle 20, un'allerta meteo gialla per rischio neve. Le autorità invitano i cittadini a rispettare l'obbligo delle dotazioni invernali sui propri mezzi.
A causa delle infiltrazioni due abitazioni del progetto Case di Sant'Antonio, all'Aquila, sono stati dichiarati inagibili. Gli inquilini sono stati evacuati e trasferiti al Centro servizi anziani e all'Hotel Canadian.
"Per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio" fa sapere Rfi in un comunicato. Il piano comprende un rafforzamento dei presidi straordinari nei nodi più sensibili della rete ferroviaria e mezzi specializzati pronti a intervenire per la rimozione di neve e ghiaccio. Attivo anche un servizio di protezione della linea di alimentazione elettrica e deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento.
Il maltempo sta interessando anche altri Paesi. Il calo delle temperature, il freddo e la neve stanno colpendo anche le coste olandesi, la Francia e la Germania.
Abbondanti nevicate hanno colpito la Bosnia Erzegovina causando disagi. Nella capitale, Sarajevo, caduto oltre mezzo metro di neve e un albero cadendo ha schiacciato una donna uccidendola. Traffico paralizzato in diverse parti del Paese. A causa di 31 guasti alle linee elettriche, nel Cantone di Tuzla, oltre 35.000 cittadini sono rimasti senza elettricità. Blackout elettrici anche nella zona di Zivince con oltre 11.000 utenti colpiti.