Maltempo, Italia flagellata da freddo e piogge

Polizia locale e Vigili del fuoco della capitale hanno effettuato oltre cento interventi a causa del maltempo. In via di Trigoria due ragazze sono state salvate nella notte dopo essere rimaste intrappolate in un appartamento allagato al piano seminterrato. In via Ardeatina due camionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi a causa dell'allagamento della strada. I Vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del nucleo speleo alpino fluviale li hanno raggiunti e tratti in salvo. Un pino di 20 metri è crollato a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. Le autorità hanno transennato e messo in sicurezza l'area.