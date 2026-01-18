Criticità anche in Sicilia. Previsti rischio nubifragi e neve a bassa quota: scuole chiuse
Dalla Calabria alla Sicilia, passando per la Sardegna è allerta meteo. Le previsioni di nubifragi e il rischio di neve a bassa quota causano anche la chiusura delle scuole nelle aree più a rischio. In Sardegna è allerta rossa. Mentre, la protezione civile calabrese, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione, per tutta la giornata di lunedì 19 gennaio, sulle aree Ioniche del Catanzarese e Crotonese, mentre altrove è stata emessa un'allerta gialla.
Scatta l'allerta meteo in Sardegna in vista del peggioramento previsto tra la serata di domenica e la giornata di lunedì, come da avviso del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale. Codice rosso per rischio idrogeologico in diverse aree. Attivato un monitoraggio della SP 195 e dei tratti di strade costiere interessati dalle mareggiate con presidi del personale Anas supportati dai Volontari di Protezione civile, in modo da valutarne la chiusura in base all'evolversi della situazione, garantendo eventuali percorsi alternativi; monitorati i guadi e le foci dei fiumi che sono stati ripuliti in questi giorni per migliorare il deflusso al mare; dislocati generatori di corrente e power station del gestore della rete elettrica principalmente nella parte est dell'isola, in modo da essere vicini alle zone critiche in caso di blackout; monitorate le infrastrutture idrauliche; messe in sicurezza tutti i cantieri posizionati nelle zone interessate dal fenomeno; sgomberate le strutture amovibili presenti lungo le spiagge e le coste.
La Regione Sardegna ha invitato infine la popolazione a evitare gli spostamenti se non strettamente necessari durante i fenomeni attesi nelle prossime ore e a non frequentare le zone particolarmente esposte come spiagge, moli e pontili; prestare particolare attenzione sui viadotti e all'uscita delle gallerie; moderare la velocità alla guida, soprattutto in caso di mezzi di grandi dimensioni o telonati; mettere in sicurezza animali e oggetti come gazebo, vasi, antenne e tutte le strutture mobili o precarie.
Il bollettino della protezione civile calabrese segnala "precipitazioni da sparse a diffuse con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale. Mareggiate lungo le coste esposte". In particolare, per la giornata di lunedì, sono previste mareggiate "soprattutto sui settori ionici", dove le onde potrebbero raggiungere altezze "intorno a 3,2 metri". Per questo, a Catanzaro, le scuole resteranno chiuse e, presumibilmente, anche altri Comuni delle zone interessate dall'allerta arancione faranno lo stesso.
Un'intensa perturbazione di origine extratropicale interesserà nelle prossime ore, oltre la Sardegna, anche la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuso e persistente. Questo segnala anche la Protezione civile, che in Sicilia prevede precipitazioni diffuse e localmente molto abbondanti, con conseguenti rilevanti criticità idrogeologiche (allagamenti, frane, esondazioni).
"In vista dell'ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di pre-allerta è stato diramato già nella giornata dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali". Lo fa sapere la Regione Sicilia con una nota.
"Il dipartimento - si legge ancora nel testo - ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le Organizzazioni di volontariato per supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione. Nelle prossime ore, gli avvisi di protezione civile continueranno a fornire regolarmente tutti gli aggiornamenti sui fenomeni previsti con i livelli di allerta e le fasi operative per le varie zone della Sicilia".