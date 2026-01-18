Dalla Calabria alla Sicilia, passando per la Sardegna è allerta meteo. Le previsioni di nubifragi e il rischio di neve a bassa quota causano anche la chiusura delle scuole nelle aree più a rischio. In Sardegna è allerta rossa. Mentre, la protezione civile calabrese, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione, per tutta la giornata di lunedì 19 gennaio, sulle aree Ioniche del Catanzarese e Crotonese, mentre altrove è stata emessa un'allerta gialla.