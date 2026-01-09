Logo Tgcom24
Mondo
a la rochelle

Francia, la battaglia a palle di neve tra poliziotti e passanti

E' accaduto a La Rochelle

09 Gen 2026 - 10:24
00:28 

La Francia dell'ovest e del nord è nella morta del gelo. Diversi disagi a causa del maltempo e della neve, ma anche momenti festosi. Come la battaglia di neve improvvisata per le strade de La Rochelle tra agenti di polizia e passanti.

francia
maltempo