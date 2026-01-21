Nuova giornata di allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il passaggio del ciclone Harry. Nella notte l'acqua ha invaso porti, strade e abitazioni alle isole Eolie: ingenti i danni. Navi e aliscafi restano fermi. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri da una violenta mareggiata. Frane e smottamenti nel Siracusano. Il ciclone non ha dato tregua anche ai litorali ionici, con danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese. A Sinnai, nel Cagliaritano, madre e figlia si sono trovate in una situazione di pericolo a causa dell'ingrossamento di due corsi d'acqua e sono state salvate dai vigili del fuoco.