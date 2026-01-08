Ancora maltempo in Italia, scuole chiuse a Siena e forti piogge in Sardegna

In Campania un 80enne trovato nella notte in ipotermia in un bosco: è stato salvato dai carabinieri
© Ansa
L'Italia si è svegliata ancora nella morsa del gelo. Il maltempo nelle ultime ore si sta concentrando ora su Toscana e Sardegna con decine di interventi da parte dei vigili del fuoco a causa delle nevicate e piogge intense.
La neve ha imbiancato la città dove in seguito alla formazione di ghiaccio l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado invitando i cittadini a limitare gli spostamenti. Attivata anche la sala operativa della protezione civile.
Gravi disagi anche in Sardegna dove una leggera nevicata è stata spazzata via da pioggia e vento forti che stanno causando problemi, soprattutto legati alla viabilità nelle zone di Nuoro, Macomer, Siniscola e Lanusei dove sono stati rimossi numerosi alberi abbattuti dal vento sulle carreggiate. Diversi anche gli interventi per mettere in sicurezza cavi elettrici e pali telefonici pericolanti. Imbiancato il monte Limbara, in Gallura, e naturalmente il Gennargentu, con le vette più alte della Sardegna dove nel weekend sono attesi numerosi turisti per godersi la prima neve dell'anno.
Il freddo intenso non ha risparmiato nemmeno la zona del Beneventano in Campania dove, nelle ultime ore, un ottantenne, scomparso da casa durante la notte, è stato ritrovato dai carabinieri in stato di ipotermia in un bosco di San Bartolomeo in Galdo. A dare l'allarme sono stati moglie e figlio dell'anziano che intorno alla mezzanotte era uscito di casa senza fare più ritorno. Sono scattate le ricerche e i militari, dopo aver individuato l'anziano in una zona impervia non raggiungibile coi mezzi, lo hanno soccorso e trasportato a braccia fino a metterlo in salvo con l'intervento dei sanitari del 118.
Dopo le forti nevicate è salito a quasi mille il numero degli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco nelle scorse ore in Emilia-Romagna e nelle Marche. L'attività si è concentrata nelle province di Forli-Cesena, Rimini e Ravenna, dove sono stati effettuati circa 600 interventi. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi abbattuti dal peso della neve, strade rese impraticabili e situazioni potenzialmente pericolose per la popolazione. Nelle Marche le intense nevicate hanno reso necessari circa 350 interventi, soprattutto per la rimozione di alberi e per il recupero di veicoli rimasti bloccati sulla carreggiata. Permangono alcune criticità nella provincia di Pesaro Urbino, dove il quadro resta sotto costante osservazione.
Per venerdì, come confermano gli esperti di Meteo.it, è atteso un sensibile ma temporaneo rialzo delle temperature, favorito dall’arrivo di più miti correnti occidentali, che porteranno anche nuove piogge, soprattutto sul versante tirrenico del Paese. Le temperature torneranno a calare già nel fine settimana, quando un fronte freddo valicherà le Alpi, accompagnato da piogge e nevicate che andranno a interessare prevalentemente il Centro-Sud; in gran parte del Nord non sono invece previste precipitazioni, con l’eccezione di qualche nevicata sulle zone alpine di confine. Il freddo e il maltempo dei prossimi giorni saranno accompagnati anche da una ventilazione intensa.