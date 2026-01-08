Ancora maltempo in Italia, scuole chiuse a Siena e forti piogge in Sardegna

Il freddo intenso non ha risparmiato nemmeno la zona del Beneventano in Campania dove, nelle ultime ore, un ottantenne, scomparso da casa durante la notte, è stato ritrovato dai carabinieri in stato di ipotermia in un bosco di San Bartolomeo in Galdo. A dare l'allarme sono stati moglie e figlio dell'anziano che intorno alla mezzanotte era uscito di casa senza fare più ritorno. Sono scattate le ricerche e i militari, dopo aver individuato l'anziano in una zona impervia non raggiungibile coi mezzi, lo hanno soccorso e trasportato a braccia fino a metterlo in salvo con l'intervento dei sanitari del 118.