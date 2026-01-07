Italia nella morsa del gelo, ma stop a pioggia e neve

Il forte maltempo delle ultime ore ha provocato disagi e allagamenti mettendo in moto la macchina dei soccorsi - Vigili del fuoco e protezione civile - impegnata in queste ore in decine e decine di interventi. Nelle Marche ad esempio nevica copiosamente e da ieri sera sono stati effettuati 140 interventi da parte dei pompieri. Quaranta invece quelli portati a termine dalle squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena: tra questi la rimozione di alberi e rami caduti a causa del peso della neve. A Gatteo a Mare suggestive anche le immagini della neve che ha imbiancato la spiaggia. In Abruzzo infine diversi voli sono stati dirottati a causa delle nubi basse.