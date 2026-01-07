Italia nella morsa del gelo, ma stop a pioggia e neve

Dopo il maltempo delle ultime ore ancora impegnati in decine di interventi gli uomini della protezione civile e le squadre dei Vigili del fuoco
Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Centronord nelle ultime 48 ore, la situazione, soprattutto nelle regioni più colpite come Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Friuli, si fa via via più stabile mentre il Sud al momento è attraversato da un'altra veloce perturbazione. Le previsioni per le prossime ore vedono piogge in diminuzione ma temperature ancora molto rigide: a parte una pausa nella giornata di venerdì, anche il weekend si preannuncia "polare" al nord e su gran parte del centro Italia.
Il forte maltempo delle ultime ore ha provocato disagi e allagamenti mettendo in moto la macchina dei soccorsi - Vigili del fuoco e protezione civile - impegnata in queste ore in decine e decine di interventi. Nelle Marche ad esempio nevica copiosamente e da ieri sera sono stati effettuati 140 interventi da parte dei pompieri. Quaranta invece quelli portati a termine dalle squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena: tra questi la rimozione di alberi e rami caduti a causa del peso della neve. A Gatteo a Mare suggestive anche le immagini della neve che ha imbiancato la spiaggia. In Abruzzo infine diversi voli sono stati dirottati a causa delle nubi basse.
Intanto sono circa 30 i Comuni marchigiani che hanno deciso di chiudere le scuole oggi, 7 gennaio, per via delle nevicate registrate nelle ultime ore. Scuole chiuse anche in Emilia Romagna, a Imola e in provincia di Ravenna: si tratta soprattutto di scuole superiori mentre nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie resteranno aperte. Stessa situazione anche per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Trieste.
Anche nel Lazio la situazione resta critica: le piogge si sono praticamente arrestate ma il fiume Aniene ieri è esondato provocando allagamenti e disagi in molte zone della Capitale. Intanto si continua a monitorare la situazione anche in Umbria dove la protezione civile locale è impegnata nel coordinamento, monitoraggio e controllo delle situazioni più a rischio, in particolare in provincia di Perugia con nevicate più accentuate nelle aree interne e collinari.
Per qualche ora anche gli studenti romani hanno creduto di tornare sui banchi con un giorno di ritardo ma in realtà si è trattato di una fake news. Nella giornata di ieri infatti è circolata la voce di una ordinanza che prevedeva la chiusura delle scuole ma ci ha pensato il Comune a smentire la notizia attraverso una nota:
"Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su WhatsApp, per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026, è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo, dunque le scuole resteranno aperte. Il Campidoglio sottolinea che chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni, anche di natura penale".