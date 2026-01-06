Logo Tgcom24
Maltempo, nel Lazio esonda l'Aniene: diramata allerta rossa

Esondati anche alcuni tratti dei suoi affluenti. Il monito ai residenti "evitare gli spostamenti"

06 Gen 2026 - 16:56

Continua l'ondata di maltempo su alcune regioni del nostro Paese. Nel Lazio è stata diramata un'allerta rossa nella zona del fiume Aniene. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno, infatti, provocato diverse esondazioni lungo i tratti del corso d'acqua e dei suoi affluenti. L'invito dell'assessore regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, a coloro che risiedono nella zona interessata "evitare spostamenti e mantenere uno stato di precauzione".

