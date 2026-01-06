Logo Tgcom24
Cronaca
In Emilia Romagna

Maltempo, a Gatteo a Mare neve anche in spiaggia 

Imbiancata una delle spiagge della riviera romagnola 

06 Gen 2026 - 15:29
01:07 
maltempo
gatteo a mare