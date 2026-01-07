Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
provenienti da orio al serio

Maltempo, voli dirottati a Brindisi: passeggeri tornano in Albania con il traghetto

07 Gen 2026 - 14:12
© IPA

© IPA

Raggiungeranno l'Albania con un traghetto per Valona i circa 250 dei 400 passeggeri che si trovano a Brindisi dopo che i loro voli diretti a Tirana da Bologna e Orio al Serio, sono stati dirottati all'alba per il maltempo nello scalo pugliese. Lo confermano fonti di Aeroporti di Puglia. Per protesta un gruppo abbastanza numeroso ha occupato per alcune ore parte della pista. Dopo lunghe trattative, sotto il controllo delle forze dell'ordine per evitare problemi di ordine pubblico, è stata raggiunta un'intesa per il rientro in Albania dei passeggeri con un traghetto. Trentanove passeggeri invece sono andati all'aeroporto di Fiumicino con un bus messo a disposizione dalla compagnia, e da lì con un volo a Tirana. Alcuni altri passeggeri avrebbero deciso di rientrare in Albania in maniera autonoma.

tirana
brindisi
maltempo