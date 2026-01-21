Ciclone Harry, distrutto un ristorante a Catania: "Mai vista una cosa del genere"

A "Mattino Cinque" la situazione nella Sicilia orientale dopo il maltempo delle ultime ore
© Da video
Si contano i danni dopo il passaggio del Ciclone Harry nel sud Italia. In particolare, in Sicilia, a Catania il maltempo ha causato ingenti danni. A "Mattino Cinque" parla il titolare del ristorante Andrews, noto locale sulle rive della parte orientale dell'isola, che è stato completamente distrutto dalla forza delle raffiche di vento.
"Mai visto qualcosa del genere - ha spiegato il titolare del ristorante -. Verso le due di questa notte si è scatenato l'inferno. Non ce lo aspettavamo e non lo abbiamo mai visto. Eppure siamo abituati a confrontarci con la forza del mare e il suo impeto".
Fuori dalla struttura una montagna di detriti in legno che si sono accumulati davanti all'ingresso: "Questi li ha portati il mare - ha aggiunto l'uomo al programma di Canale 5 -. La luce è venuto a mancare, la struttura esterna è stata trascinata via. Ci rimboccheremo le maniche e cercheremo di ripartire il prima possibile. L'importante è che non si sia fatto male nessuno".