Ciclone Harry, distrutto un ristorante a Catania: "Mai vista una cosa del genere"

Fuori dalla struttura una montagna di detriti in legno che si sono accumulati davanti all'ingresso: "Questi li ha portati il mare - ha aggiunto l'uomo al programma di Canale 5 -. La luce è venuto a mancare, la struttura esterna è stata trascinata via. Ci rimboccheremo le maniche e cercheremo di ripartire il prima possibile. L'importante è che non si sia fatto male nessuno".